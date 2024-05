Deputado Danilo Forte fala sobre equilíbrio fiscal em live de VEJA

O deputado Danilo Forte (União Brasil) é o convidado desta sexta-feira, 24, no Três Poderes, da VEJA, às 12h. Fortes, que é advogado e está no terceiro mandato como deputado federal, preside a comissão de desenvolvimento econômico da Câmara. Os jornalistas Marcela Rahal, Ricardo Ferraz, Matheus Leitão e Ricardo Rangel conversam com o deputado sobre equilíbrio fiscal e outros tópicos sobre a atual política econômica do governo.