De olho no eleitor nordestino, Bolsonaro e Moro vão ao Ceará nesta terça

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) vão travar um duelo particular nesta terça-feira, 8, em busca do voto do eleitor nordestino mais conservador. Os dois visitam o estado do Ceará, comandado pelo petista Camilo Santana.

O chefe do Planalto vai ao reservatório de Jati para cerimônia alusiva ao ato de liberação das águas do rio São Francisco para o estado do Ceará. Pela manhã, Bolsonaro estará na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para cerimônia de inauguração do núcleo de controle operacional da transposição do rio São Francisco.

Já o ex-juiz Sergio Moro está no Ceará desde domingo. O ex-juiz recebeu o título de cidadão juazeirense na cidade de Juazeiro do Norte e, nesta terça-feira, estará na capital Fortaleza para o lançamento do seu livro, “Contra o Sistema da Corrupção”, que fala sobre sua atuação como juiz na operação Lava Jato. Na quarta, Moro vai para Teresina.

Os dois devem reforçar sua oposição aos partidos de esquerda, em especial do Partido dos Trabalhadores, de olho no eleitorado cearense mais conservador, grupo que deve servir de termômetro para o sucesso das duas candidaturas.

