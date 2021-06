De olho em 2022, Castro nomeia esposa de deputado em instituto no Rio

Na corrida para dar espaço a aliados em troca de apoio à reeleição, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), avançou mais um passo na estratégia nesta segunda-feira, 21. Ele publicou no Diário Oficial a nomeação da esposa do deputado estadual Jorge Felippe Neto (PSD) em uma nova função. Mariana Vasques Nogueira Felippe ganhou o cargo de diretora de Regularização Fundiária, do Instituto de Terras e Cartografias do Estado (Iterj), subordinado à Secretaria estadual das Cidades, pasta comandada por Uruan Andrade, que faz parte da tropa de choque política de Castro. Antes, Mariana ocupava uma tarefa de menor relevância – era assistente da Diretoria Administrativa e Econômico-Financeira do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro). Em maio, ela recebeu um salário bruto de 9 mil reais.

Jorge Felippe Neto é filho adotivo de Rodrigo Bethlem, estrategista eleitoral de Cláudio Castro para o pleito de 2022 e ex-coordenador de campanha do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Mariana é advogada. Nos governos Wilson Witzel (PSC) e Luiz Fernando Pezão (MDB), ela também ocupou outros cargos no Detro e na Imprensa Oficial. Procurado por VEJA, Neto disse que não vai se pronunciar. A assessoria de imprensa de Castro ainda não respondeu.

Líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Felippe Neto foi secretário municipal de Trabalho e Renda da atual gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD). O deputado, no entanto, deu lugar a Sérgio Felippe, irmão do seu avô Jorge Felippe, ex-presidente da Câmara, após um troca-troca promovido por Paes no primeiro escalão de sua administração.

Paes e Bethlem são velhos conhecidos embora hoje sejam inimigos políticos. Ambos estão brigados desde 2014. Na época, a ex-mulher de Bethlem, Vanessa Felippe, divulgou gravações nas quais ele, então deputado federal, teria admitido receber propina quando era secretário de Assistência Social de Paes. O prefeito, então, abriu uma investigação interna. Bethlem sempre negou ter participado de irregularidades.

Dono do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, levou Paes, ex-DEM, e seu grupo político para a legenda e entregou o comando da sigla no estado para o prefeito do Rio. Paes já acenou para um possível apoio à pré-candidatura de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao governo do Rio exatamente para concorrer contra Cláudio Castro.