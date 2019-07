De férias no Pará, Weintraub bate boca com manifestantes; assista

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi hostilizado na noite desta segunda-feira em Santarém, no Pará, onde passa férias com a família. Pelo Twitter, ele relatou ter sido abordado enquanto jantava com sua esposa e seus três filhos em uma praça.

“Pretendo passar alguns dias no Pará, Santarém, com minha família. Nossos três filhos pequenos de férias, jantando comigo e minha esposa em uma praça. Advinhem [sic]… Os mesmos que se dizem defender os direitos humanos nos cercaram… As crianças ainda estão chorando!”, escreveu.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o ministro discutindo com um indígena, que se queixava por não ter sido recebido no ministério — o que foi rebatido por Weintraub. “Não é porque você está com um cocar que você pensa que é mais brasileiro que eu, seu safado”, disse.

Os manifestantes também gritam “Lula livre” e Weintraub esbraveja dizendo que “quem roubou o Brasil foi o Lula”. Em outro momento, uma pessoa se aproxima e diz que “nem o Paulo Renato [Souza, ministro da Educação de FHC] é tão picareta quanto tu és.”

Em outro momento, com um microfone, Weintraub reclama do protesto. “Estou com a minha família nas minhas férias, uma semana por ano, três crianças pequenas e vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos? É isso que vocês são?”. Em resposta, foi vaiado.