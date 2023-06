Datafolha: pesquisa mostra que polarização se mantém estável no país

Pesquisa nacional Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo neste sábado, 17, mostra que a polarização política continua a pleno vapor no país. De acordo com o levantamento, no qual foram ouvidas 2.010 pessoas com 16 anos ou mais, de 12 a 14 de junho, se classificam como legítimos petistas 29% dos eleitores, enquanto 25% se identificam como extremamente bolsonaristas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Os indicadores mostram estabilidade. Em dezembro de 2022, 32% se diziam petistas, já em março eram 30%; no fim do ano passado, bolsonaristas eram 25% e, há três meses, 22%. A mesma pesquisa mostrou que indica que o presidente Lula mantém aprovação estável, com 37% dos entrevistados considerando o governo como ótimo ou bom. Já 27% veem a gestão petista como ruim ou péssima. No meio do caminho, 33% avaliam o governo como regular, e 3% não opinaram.

Na apuração, os pesquisadores mediram a percepção de seu posicionamento em relação ao oposto. Usaram uma escala em que 1 seria totalmente bolsonarista e 5 totalmente petista; 2 indica mais bolsonarista que petista, e 4 o contrário; 3 é o neutro. Como resultado, obteve-se o seguinte: 7% se disseram mais bolsonaristas que petistas e 10%, o contrário. No centro, estão 20%. Já 8% afirmaram não preferir nenhuma das designações.

O perfil do petista raiz é nordestino (41%), com pouca instrução (40%) e menos poder aquisitivo (38%). Já os bolsonaristas, divididos entre novos adeptos e antigos tucanos do PSDB, são mais velhos (33%, 20% dos ouvidos), os evangélicos (34%, 29% dos entrevistados) e os sulistas (36%, 15% da amostra).