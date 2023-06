Datafolha: Lula se mantém estável com 37% de aprovação e 27% de rejeição

A nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 17, pelo jornal Folha de S. Paulo, indica que o presidente Lula mantém aprovação estável, com 37% dos entrevistados considerando o governo como ótimo ou bom. Já 27% veem a gestão petista como ruim ou péssima. No meio do caminho, 33% avaliam o governo como regular, e 3% não opinaram.

No total, a pesquisa, feita entre os dias 12 e 14 de junho, ouviu 2.010 pessoas em 112 municípios. Na comparação direta com o levantamento anterior, feito no final de março, com três meses de mandato, o índice se manteve estável, variando apenas dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Na ocasião, Lula tinha 38% de aprovação e 29% de reprovação, enquanto os que consideravam o governo regular somavam 30%.

Na comparação com o ex-presidente Bolsonaro, o petista empata na margem de erro, mas tem uma ligeira vantagem na reprovação: no mesmo período do mandato, Bolsonaro acumulava 33% de aprovação e 33% de reprovação, enquanto 31% dos entrevistados avaliavam seu desempenho como regular.

Uma das apostas de Lula para aumentar sua popularidade deve ser o programa Minha Casa, Minha Vida. Em um evento em Abaetetuba, no Pará, neste sábado, o petista participou da entrega de 222 moradias para a população de baixa renda e acenou para a classe média. “Vamos fazer casa também para pessoas que ganham um salário de classe média. Porque as pessoas que ganham mais também têm o direito de ter uma casa pra morar”, afirmou no discurso.