Datafolha no RJ: Witzel (PSC) tem 61% dos votos válidos; Paes (DEM), 39%

O Datafolha divulgou, nesta quinta-feira 18, nova pesquisa de intenção de voto do segundo turno da disputa para o governo do estado do Rio de Janeiro. Wilson Witzel (PSC) lidera, com 61% dos votos válidos. Eduardo Paes, do DEM, tem 39%. Esta é a primeira pesquisa do instituto para a disputa estadual no segundo turno.

Nos votos totais, o juiz aparece com 50% da preferência do eleitorado fluminense. O ex-prefeito do Rio tem 33%. Brancos e nulos somam 11%, e 6% estão indecisos.

A pesquisa, que ouviu 1.486 eleitores em 42 municípios entre quarta-feira (17) e esta quinta-feira, 18, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RJ-05090/2018, o levantamento foi contratado pela TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, isto é, a probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%.