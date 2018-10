Surpresa no primeiro turno da eleição ao governo do Rio de Janeiro, o ex-juiz Wilson Witzel (PSC) lidera as intenções de voto para o segundo turno, com 60% dos votos válidos, contra 40% do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira. O levantamento é o primeiro feito pelo instituto na parte decisiva da disputa e tem margem de erro de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os votos válidos são calculados excluindo eleitores que declaram votar nulo, em branco e os indecisos. Para vencer a eleição, um candidato deve obter 50% dos votos válidos mais um.

Em relação aos votos totais, Witzel tem 51% das intenções de voto e Paes, 34%. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

O Ibope também traz números de rejeição do eleitorado aos candidatos ao Palácio Guanabara. Neste quesito, o instituto questiona os entrevistados sobre em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. Eduardo Paes tem 48% de rejeição, enquanto Witzel tem 18%.

Encomendada pela TV Globo e a Editora Globo, a pesquisa Ibope para o governo fluminense está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo RJ-04021/2018. O instituto ouviu 1.512 eleitores em 43 municípios do estado entre a segunda-feira 15 e esta quarta-feira, 17. O nível de confiança do levantamento é de 95%, ou seja, há uma probabilidade de 95% de os números retratarem a realidade, considerada a margem de erro.