Datafolha: Collor, Lula e Bolsonaro são os candidatos mais rejeitados

A nova pesquisa eleitoral do instituto Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo neste domingo, 10, mostrou quais os pré-candidatos à Presidência são os mais rejeitados pelos eleitores. De acordo com o levantamento, os ex-presidentes Fernando Collor (PTC) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado Jair Bolsonaro (PSL) são os que “lideram” o ranking.

Ao todo, 39% dos entrevistados disseram que não votariam em Collor, seguido por 36% que rejeitam o nome de Lula e 32% que descartam votar no pré-candidato do PSL. Os três se tornaram os nomes com mais reprovação depois da desistência do presidente Michel Temer (MDB), que ainda era pré-candidato em abril, quando a pesquisa anterior do Datafolha foi realizada e o emedebista rejeitado era por 64%.

As oscilações tanto do trio quanto dos pré-candidatos do pelotão seguinte foram dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) era rejeitado por 29% e agora por 27%, enquanto a ex-senadora Marina Silva (Rede) viu o índice crescer de 22% para 24%.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se manteve estático no quesito, com 23% de rejeição por parte dos eleitores. Ele e Marina aparecem empatados tecnicamente em segundo lugar quando o assunto são as intenções positivas de voto, disputando vaga para enfrentar Jair Bolsonaro no segundo turno.

A pesquisa Datafolha contratada pela “Empresa Folha da Manhã S/A” ouviu 2.824 pessoas entre os dias 6 e 7 de junho de 2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05110/2018.