Datafolha: no Rio, Castro tem 44% dos votos válidos e Freixo, 35%

Por Da Redação Atualizado em 1 out 2022, 17h25 - Publicado em 1 out 2022, 17h13

o Datafolha divulgou neste sábado, 1º de outubro, na véspera das eleições, os números de uma nova pesquisa eleitoral para a disputa pelo governo de Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, com 44% dos votos válidos. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tem 35%. Rodrigo Neves (PDT) aparece na terceira colocação, com 10%.

Em um eventual segundo turno, Castro venceria Freixo com 46% dos votos, contra 40% do candidato do PSB.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado na quinta-feira (29), Castro mantém os mesmos 44%. Freixo tinha 31% e Neves, 11%.

Ambos levantamentos levam em conta apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na corrida para o Senado Federal, Romário (PL) se mantém na liderança, com 35% dos votos. Alessandro Molon (PSB) aparece em segundo lugar, com 21%, e Clarissa (União Brasil), em terceiro, com 16%.

A pesquisa ouviu 2.550 pessoas entre 30 de setembro e 1º de outubro, em 40 municípios fluminenses. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07599/2022. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”.