Datafolha: Castro tem 44% dos votos válidos e Freixo, 31%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 29, aponta o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, com 44% dos votos válidos. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tem 31%

Os votos válidos excluem os brancos, nulos e indecisos. No último levantamento, de 15 de setembro, Castro tinha 45%, ante 33% de Freixo.

Em seguida aparecem Rodrigo Neves (PDT), com 11%, Paulo Ganime (Novo), com 4% e Cyro Garcia (PSTU), com 3%. Juliete Pantoja (UP), Wilson Witzel (PMB) e Eduardo Serra (PCB) têm 2% cada. O candidato Luiz Eugênio (PCO) tem 1%.

Considerando as intenções de voto totais, o cenário é o mesmo do último levantamento, de 22 de setembro. Castro segue na liderança com 36% dos votos. Freixo tem 26%.

O Datafolha ouviu 1.500 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03260/2022.

