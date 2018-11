Crivella afirma que será candidato à reeleição no Rio em 2020

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), afirmou nesta segunda-feira 5, em entrevista publicada no jornal O Dia, que será candidato à reeleição nas eleições municipais de 2020.

“Sem dúvida. Vou, sim, ser candidato à reeleição se ainda não tiver cumprido a minha missão. Pelo cenário, acho que ainda tenho um tempo…”, disse. Ele ainda aproveitou para alfinetar o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB), que renunciou para ser eleito governador do estado no pleito deste ano. “Só vou deixar a cidade do Rio, diferentemente do Doria em São Paulo, no dia em que eu puder entregá-la muito melhor do que a encontrei”.

Questionado a respeito de levantamento do instituto Datafolha, de que apenas 16% dos cariocas aprovam a sua gestão, Crivella preferiu colocar a pesquisa em dúvida, apesar de admitir que a sua popularidade “pode não ser boa”. “A minha avaliação na prefeitura pode não ser boa, mas é melhor do que as pesquisas do Datafolha mostram”, criticou, completando considerar que “os institutos de pesquisa foram os grandes derrotados desta eleição”.

O prefeito apoiou a candidatura do governador eleito, o ex-juiz Wilson Witzel (PSC), mas passou pelo constrangimento de vê-lo criticar a sua gestão na capital fluminense, durante a disputa do segundo turno contra seu antecessor, Eduardo Paes (DEM). “Queria deixar consignado que o governador eleito almoçou comigo, buscou o apoio do meu partido, esteve conosco. Não foi surpresa para nós, mas sim uma decepção”, comentou.