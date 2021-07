CPI ouve nesta quinta ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações

A CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira, 8, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde Francieli Fantinato. A servidora pediu para deixar o cargo no fim de junho e foi exonerada na quarta-feira 7. Ela integra a lista de investigados pela comissão e já foi alvo de quebra de sigilos telefônico e telemático por parte da CPI. O requerimento de convocação de Francieli foi apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

Segundo o parlamentar, a servidora editou nota técnica aos estados, recomendando a vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível, sem nenhuma comprovação de segurança ou eficiência disso nas grávidas. Para Otto, esse procedimento, que é chamado de intercambialidade, provocou mortes no Brasil.

Em 8 de junho, quando o ministro Marcelo Queiroga prestou depoimento à comissão, o assunto gerou uma discussão entre os dois. Otto disse que o fato era muito grave e que as pessoas “não podem ser usadas como cobaias”. Além disso, segundo o senador, a Pfizer traz em sua bula que não deve ser aplicada em gestantes.