Coronel golpista, ex-chefe do Exército, Pazuello: quem visitou Cid na cela

Documentos obtidos pela CPI do 8 de janeiro, a que VEJA teve acesso, detalham a lista completa das pessoas que visitaram o ex-ajudante de ordens Mauro Cid em uma cela especial localizada em um batalhão do Exército.

Entre os visitantes, que somam 73 pessoas, estão familiares, militares e auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro (veja lista abaixo).

O coronel Jean Lawand Junior foi um dos que estiveram com Cid. A Polícia Federal encontrou no celular do ex-auxiliar de Bolsonaro mensagens nas quais Lawand suplicava que ele convencesse o chefe a dar um golpe e rejeitasse o resultado das eleições de 2022. Desde então, o coronel dizia que não mantinha proximidade com Cid, de quem foi instrutor na academia militar.

Também figuram na lista o ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda, demitido pelo presidente Lula duas semanas após os atentados do 8 de janeiro. Outros militares, como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, e o ex-diretor da pasta, general Ridauto Lúcio Fernandes, visitaram Cid. O coronel Marcio Nunes de Resende Junior, que integrava um grupo no WhatsApp no qual militares da ativa também questionavam o resultado eleitoral, foi outro que encontrou com o ex-ajudante de ordens.

O material vinha sendo mantido em sigilo pelo Exército. Em junho, como mostrou VEJA, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou a lista completa ao batalhão e decidiu restringir o acesso a Cid por considerar que havia uma excessiva quantidade de visitantes.

Moraes também decidiu controlar o entra e sai no quartel e determinou que a visita dependeria de autorização do Supremo.

Confira, abaixo, todos os visitantes:

1. Adriano Alves Teperino

2. Agnes Barbosa Cid

3. Aldo Ernesto Andrade Junior

4. Alexandre Oliveira Cantanhede Lago

5. Anderson Azevedo Quixaba

6. Anderson Luiz Celso Figueredo

7. André Luís Miranda Peixoto

8. Antonio Carlos Cid Junior

9. Bernardo Lobo Muniz Fenelon

10. Bruno Baião Castilho

11. Bruno Tadeu Palmiere Buonicore

12. Celso P. Silva

13. Clayton Armstrong de Aquino Nunes

14. Clebiano de Oliveira

15. Cleverson Ney Magalhães

16. Cristiane Cid Nascimento

17. Darlan Sena Messias Larssen

18. Deocleciano José de Santana Netto

19. Edson Diehl Ripoli

20. Eduardo Conte

21. Eduardo Pazuello

22. Elias Vieira Flôr

23. Ernesto Luiz Dalla Lana Bohrer

24. Ernesto Luiz Dalla Lana Bohrer Júnior

25. Estevam Cals Theopilo Gaspar de Oliveira

26. Estevão Borba de Avillez

27. Fabio Felippe Silva

28. Fábio Wajngarten

29. Felipe Rose B. Magno

30. Fernando Saboia Vieira

31. Gabriel Moraes Fernandes Costa

32. Gabriela Santiago Ribeiro Cid

33. Gilberto S. Ribeiro

34. Glauber Juarez Sasaki Acácio

35. Heron Salomão Cardoso Angelim

36. Hibernon de Lima Pessoa

37. Ivan Gomes Medrado

38. Jean Lawand Júnior

39. João Alexandre Lopes Franzoni

40. Jorge Alexandre Oliveira de Medeiros de Souza

41. Julio Cesar Arruda

42. Kassia Frida Doriz Ribeiro

43. Kauê Menezes Chagas

44. Lucio Flavio

45. Luiz Eduardo Rocha Paiva

46. Márcio Nunes de Resende Júnior

47. Marcius Cardoso Netto

48. Marcos Fernando Fantinel Flores

49. Marcos Santos da Silva

50. Mario Fernandes

51. Matheus Macêdo da Silva

52. Mauro Cesar Lourena Cid

53. Monique Cid Dalla Lana Bohrer

54. Natália Pinheiro Melo

55. Nelson Raul Olavo Kremer

56. Osmar Crivelatti

57. Paulo Roberto Laraburu Nascimento

58. Pedro Ronalt Vieira

59. Rafael Cavalcanti Cid

60. Raphael Borges Lins Maciel Monteiro

61. Ridauto Lúcio Fernandes

62. Roberto Escoto

63. Rodrigo Cadilhe de Almeira Chirão

64. Rodrigo dos Santos Sobral

65. Rodrigo Henrique Roca Pires

66. Rogério Menezes de Oliveira

67. Sabrina Hage Mendes Cunha

68. Sérgio Shwingel

69. Taynara Aylah

70. Temístocles da Rocha Torres

71. Walter Pereira Melo

72. Wesley Simonton Cindra Rédua

73. William Henrique Boti Megale

