Com mal-estar, ministro Marcos Pontes faz exames em hospital

O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, teve um mal-estar na tarde de quarta-feira, 11, e deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) na manhã desta quinta, 12, para realizar exames. Segundo nota divulgada pela pasta, o astronauta não foi internado para passar pela bateria de avaliações.

Pontes era esperado para participar de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Ele seria ouvido sobre a demissão do ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão.

O astronauta é o segundo ministro do governo Jair Bolsonaro a dar entrada em um hospital nas últimas duas semanas. Ricardo Salles, titular da pasta de Meio Ambiente, também sofreu um quadro de mal-estar no dia 27 de agosto. Ele ficou um dia internado no HFA para fazer os exames exigidos pelo corpo médico.