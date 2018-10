De volta ao Brasil após um período na Europa, o candidato derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais, Ciro Gomes (PDT) gravou um vídeo neste sábado sem declarar apoio a qualquer candidato, mas falando da necessidade de defesa da democracia brasileira. “Claro que todos preferiam que eu, com o meu estilo, tomasse um lado e participasse da campanha. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática que não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar é o que eu não quero”, disse Gomes.

Ciro Gomes também falou sobre a expectativa para o país após as eleições deste domingo. “O que o Brasil precisa a partir de segunda-feira é que a gente construa um grande movimento que de um lado defenda a democracia brasileira e por outro lado proteja a nossa sociedade mais pobre dos avanços contra os direitos. Que se proteja os interesses nacionais contra a entrega à cobiça estrangeira”, disse o candidato derrotado no primeiro turno.

Ciro Gomes agradeceu ao apoio que recebeu dos eleitores e se colocou na linha de frente da oposição após as eleições. “Por agora eu só queria dizer que estou muito agradecido a todos e estou cumprindo a obrigação que minha consciência me apoia. Minha consciência me aponta a necessidade de preservar um caminho em que a população brasileira amanhã possa ter uma referência para enfrentar os dias terríveis, que imagino, estão se aproximando. Nada de medo. Não será com medo que vamos enfrentar o que vem por aí. E vocês sabem que estarei na linha de frente com todos vocês”, avisou o Gomes.

O candidato do PDT também pediu consciência da população brasileira ao votar neste domingo, sempre defendendo a democracia. “”Peço a Deus que abençoe essa grande nação para que possa caminhar amanhã para votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, contra a intolerância, pelo pluralismo, mas ninguém está obrigado a votar contra convicções e ideologias”, explicou Ciro Gomes.

No último dia 16, o irmão de Ciro, o senador eleito Cid Gomes (PDT-CE), afirmou em ato de campanha de Fernando Haddad (PT) que o PT vai “perder feio” as eleições. “Tem que fazer um mea culpa. Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira”, dizia ele, quando um militante começou a fazer sinal negativo com as mãos. “É assim, é. Pois tu vai perder a eleição”, disse o político apontando para o manifestante.