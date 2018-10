Com 99,86% das urnas apuradas, Cid Gomes (PDT) e Eduardo Girão (PROS) foram eleitos senadores pelo Estado do Ceará. Segundo o Supremo Tribunal Eleitoral, Gomes, irmão do candidato à Presidência Ciro Gomes, recebeu 41,61% dos votos válidos e Girão 17,09%.

O atual senador pela estado, Eunício Oliveira (MDB) recebeu 16,93% dos votos e ficou em terceiro lugar na disputa. Entre os demais concorrentes, Dra. Mayra (PSDB) tem 11,38% e Pastor Pedro Ribeiro (PSL) 4,32%.

Camilo Santana, do PT, foi reeleito governador do Estado com 78,48% dos votos. Em seguida, até o momento, estão o General Theophilo, que tem 12% dos votos válidos; Hélio Gois (PSL), com 6%; e Ailton Lopes (PSOL), com 2%. Brancos e nulos são 17%. A abstenção foi de 17%.