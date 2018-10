O atual governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi reeleito neste domingo, em primeiro turno, para mais quatro anos à frente do Executivo estadual. Com 75% das urnas apuradas, Santana tem 77% dos votos válidos.

Em seguida, até o momento, estão o General Theophilo, que tem 12% dos votos válidos; Hélio Gois (PSL), com 6%; e Ailton Lopes (PSOL), com 2%. Brancos e nulos são 17%. A abstenção foi de 17%.