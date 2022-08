Ceará: PT e PDT têm duelo acirrado para ver quem enfrenta Capitão Wagner

O deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), continua liderando a corrida pelo governo do Ceará, enquanto a frente de esquerda PDT-PT, que governava o estado há dezesseis anos e rachou nesta eleição, tem uma dura luta entre dois candidatos pelo segundo lugar.

Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 15, pelo instituto Paraná Pesquisas, Wagner tem 40,1% das intenções de voto contra 22,3% do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e 17,7% do deputado estadual Elmano de Freitas (PT) – os dois ex-aliados estão empatados na margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais candidatos não somam um ponto percentual. Entre os entrevistados, 10,6% afirmaram que irão votar em branco, nenhum ou anular o voto e 8,3% não souberam ou não responderam.

O racha entre PT e PDT ocorreu porque o grupo de Ciro e Cid Gomes preferiu lançar Roberto Cláudio ao governo enquanto os petistas liderados pelo ex-governador Camilo Santana queriam a governadora Izolda Cela, que acabou saindo do PDT após ser preterida.

A batalha entre o petista e o pedetista pela vaga no segundo turno promete ser apertada. Um trunfo a favor de Elmano de Freitas, segundo a pesquisa, é que ele ainda é desconhecido de 27,9% do eleitorado, o que pode significar que tem margem para crescer — Roberto Cláudio é desconhecido de apenas 6,4% do eleitorado.

O pedetista tem ainda uma preocupação para lidar: ele tem a maior rejeição entre os candidatos, com 41,2% (Elmano tem 34,2% e Wagner, 37,1%).

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 60 municípios entre os dias 8 e 12 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº CE-05755/2022.