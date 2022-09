Candidatura de Wilson Witzel ao governo é impugnada pelo TRE-RJ

Na semana decisiva na primeira instância sobre as impugnações às candidaturas nas eleições de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) impugnou nesta quinta-feira (8), por unanimidade, a candidatura do ex-governador Wilson Wiltzel (PSC). Afastado do comando do palácio Guanabara por impeachment em 20 de junho de 2020, por envolvimento no escândalo envolvendo recursos da Saúde em 2020, o ex-juiz tenta voltar ao governo.

Como decisão sobre a impugnação foi tomada em primeira instância, cabe recurso. A defesa do ex-governador recorrerá. Até lá, o nome permanece na disputa. O TRE já indefereiu as candidatura do deputado federal Daniel Silveira (PTB) e do candidato a vice na chapa à reeleição do governador Cláudio Castro (PL), Washington Reis (MDB).