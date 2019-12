Bruno Covas deixa UTI e seu estado de saúde é estável

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), deixou a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 13. Ele foi transferido para a unidade semi-intensiva e einda não há previsão de alta médica, segundo a equipe que acompanha o prefeito.

De acordo com o boletim médico, Covas está estável e sem sinais de sangramento. Uma hemorragia no fígado foi detectada durante um procedimento, na última quarta , no qual os médicos demarcavam a lesão tumoral diagnosticada em outubro. A intercorrência o levou à UTI para ser monitorado constantemente.

Covas está internado desde domingo, 8, para realizar um novo ciclo de quimioterapia para combater um câncer no sistema digestivo. Antes de ser diagnosticado com o tumor, Covas foi internado em 23 de outubro no mesmo hospital para tratar uma erisipela (infecção na pele). Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa e exames subsequentes apontaram uma trombose pulmonar.

Por fim, os exames apontaram um câncer na cárdia, região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e lesões sistema linfático. O prefeito já passou por três ciclos de quimioterapia. Na primeira semana de dezembro, ele voltou a frequentar a academia após o fim da primeira fase do tratamento.