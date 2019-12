Bruno Covas tem sangramento no fígado e vai para a UTI

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Sírio Libanês, após apresentar um sangramento no fígado. A complicação ocorreu após a realização de um procedimento realizado nesta quarta-feira 11, no qual os médicos demarcavam a lesão tumoral diagnosticada em outubro.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o sangramento foi controlado e o prefeito permanece sob acompanhamento da equipe.

Covas está internado desde terça-feira, 10, para realizar um novo ciclo de quimioterapia para combater um câncer descoberto na região do estômago.

Antes de ser diagnosticado com câncer, Covas foi internado em 23 de outubro no Hospital Sírio Libanês para tratar uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose e exames subsequentes apontaram uma trombose pulmonar. Por fim, os exames apontaram um câncer na cárdia, região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e lesões sistema linfático.