Brasília tem carreata pelo fim do isolamento social

Manifestantes em favor do fim do isolamento social saíram em carreata nas ruas de Brasília neste domingo, 19. Os veículos desceram o Eixo Monumental, que dá acesso à Esplanada dos Ministérios, e se dirigiram à Praça dos Três Poderes, onde estão localizados o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente Jair Bolsonaro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem antagonizado com o governo em temas como a ajuda aos estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus, foi um dos alvos do protesto. Palavras de ordem apelavam pelo impeachment do parlamentar.

Na carreata, os manifestantes pediram intervenção militar, o fechamento do Congresso e do STF e criticaram a Rede Globo com palavras como “genocida” e “assassina”. Adesivos nos carros que participaram do protesto traziam motes como “AI-5 já ” e “isolamento vertical”, tese defendida pelo presidente Jair Bolsonaro segundo a qual apenas pacientes infectados e os que estão no grupo de risco devem ser afastados de suas atividades laborais.