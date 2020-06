Bolsonaro, sem máscara, visita unidade do Exército em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro foi hoje pela manhã de helicóptero ao Comando de Artilharia do Exército em Formosa, em Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, e deu mais uma demonstração de que não está preocupado com a pandemia de coronavírus. Bolsonaro passou por um posto da Polícia Rodoviária e, sem usar máscara, cumprimentou e tirou fotos com policiais rodoviários, vários deles também sem máscaras.

Na rodovia próxima à base do Exército, Bolsonaro parou para conversar com os policiais e cumprimentar as pessoas que passavam de carro. Uma mulher passou devagar em uma caminhonete e deu bom dia ao presidente. Um ciclista também passou próximo de Bolsonaro. Um homem sem máscara ficou ao lado de Bolsonaro para tirar uma foto e colocou o braço nas costas do presidente, mas um dos seguranças retirou o braço do homem.

Bolsonaro visitou o Comando de Artilharia, onde assistiu a diversos tiros e ainda foi convidado a disparar um foguete SS40. O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), postou um vídeo. “Este disparo de foguete pelo sistema Astros do vídeo foi feito, hoje, no Forte Santa Barbara, em Formosa-GO, por um oficial de artilharia da turma de 197 da Academia Militar das Agulhas Negras, Capitão e Presidente (Bolsonaro)”, postou Vitor Hugo.

Bolsonaro visitou a base do Exército acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ambos inauguraram na sexta-feira o hospital de campanha de Águas Lindas (GO). Na ocasião, Bolsonaro informou que iria hoje a Formosa. “Amanhã volto a Goiás de forma informal na região de Formosa pra dar um tiro lá; tá convidado, Caiado. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade”, afirmou o presidente ao final da inauguração do hospital. Na viagem a Formosa, Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do pastor Silas Malafaia.