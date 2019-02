Bolsonaro republica tuíte em que seu filho aponta ‘mentira’ de Bebianno

–

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) republicou no Twitter nesta quarta-feira, 13, o tuíte em que seu filho Carlos Bolsonaro desmente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, e afirma ser “mentira absoluta” que Bebianno falou três vezes com Bolsonaro na última terça-feira.

A postura do presidente indica que ele endossa a publicação de Carlos e eleva a pressão sobre o ministro, desgastado no Palácio do Planalto após reportagens do jornal Folha de S. Paulo mostrarem que o PSL, presidido por Gustavo Bebianno durante a campanha eleitoral, destinou volumes expressivos de recursos do fundo partidário – dinheiro público – a candidaturas “laranjas” de mulheres, que tiveram desempenho irrisório nas urnas.

Questionado pelo jornal O Globo nesta terça-feira, 12, sobre seu enfraquecimento diante das denúncias, Bebianno negou e citou as supostas conversas que teve com Jair Bolsonaro pelo WhatsApp. “Não existe crise nenhuma. Só hoje falei três vezes com o presidente”, disse ao jornal, relatando que os diálogos trataram, entre outros assuntos, do cancelamento de uma viagem do ministro ao Pará por ordem de Bolsonaro.

Acostumado a controlar o acesso a Jair Bolsonaro e conhecido como “pitbull” do presidente, Carlos tuitou, contudo, que Bebianno mentiu – publicação agora compartilhada por Bolsonaro em sua página. “Ontem estive 24h do dia ao lado do meu pai e afirmo: ‘É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano [sic.] que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista’”, escreveu o vereador carioca na rede social.

Bolsonaro também retuitou o áudio, veiculado por Carlos, em que o presidente diz ao ministro que não falaria com ele porque estava em “fase final de exames” no Hospital Albert Einstein, do qual teve alta nesta quarta-feira.

“Ô Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar, não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. Tô em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí”, disse o presidente nesta terça (ouça abaixo).

No tuíte que contém o áudio, o filho do presidente afirma que “Não há roupa suja a ser lavada! Apenas a verdade: Bolsonaro não tratou com Bebiano o assunto exposto pelo O Globo como disse que tratou”.