Bolsonaro fala em ‘problemas’ a resolver na eleição de São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu partido, o PL, tem “problemas”a resolver para as eleições municipais de 2024, citando a disputa em São Paulo e no Ceará. A declaração ocorreu durante o CPAC 2023, congresso que reuniu nomes da direita conservadora em Belo Horizonte neste fim de semana.

“Temos eleições municipais no ano que vem e estamos acertando o partido. Nesse caminho vão aparecendo alguns problemas. Conversei com o nosso presidente [do PL, Valdemar Costa Neto] na semana passada e, se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Também pintaram alguns problemas em São Paulo, vamos resolver”, declarou, sem dar mais detalhes a que se referia.

Na capital paulista, o PL deve apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. A relação, no entanto, ficou estremecida após tentativas do emedebista de manter uma certa distância de Bolsonaro. Ao ser questionado por alunos de uma faculdade de São Paulo sobre o fato de ser aliado do ex-presidente no início do mês, o prefeito disse não ter “proximidade”.

A declaração pegou muito mal dentro do PL, já que a aliança estava praticamente selada. Fabio Wajngarten, ex-­secre­tá­rio de Comunicação Social do capitão, foi o primeiro a mandar uma indireta “Ninguém, repito, ninguém, se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos gafanhotos acabou. Fica a dica”, disse.

Outro entrave está localizado em Fortaleza. Parte da sigla defende lançar o deputado André Fernandes (PL) como candidato à prefeitura da capital cearense, enquanto outra ala prefere apoiar o ex-deputado capitão Wagner (União Brasil).