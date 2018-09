O deputado estadual Flavio Bolsonaro, filho do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), diz que o pai está mais forte do que nunca. O presidenciável levou uma facada na região do abdômen enquanto fazia uma caminhada de rua nesta quinta-feira em Juiz de Fora (MG) e foi operado às pressas.

Em seu perfil no Twitter, Flavio afirma que o pai está pronto para ser eleito no primeiro turno. “Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito presidente do Brasil no 1° turno”, tuitou o deputado estadual.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 7, 2018

Pesquisas de intenção de voto realizadas antes do ataque mostravam Bolsonaro à frente dos outros candidatos no primeiro turno, mas ele perdia para Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) no segundo. No mercado financeiro, analistas acreditam que o candidato do PSL sairá fortalecido politicamente desse episódio.

“Bolsonaro tinha 9 segundos de propaganda na TV. Agora tem 24 horas de exposição em todos os veículos de mídia”, afirma Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae.

Ontem, logo após a notícia do atentado se espalhar, a Bolsa acelerou seus ganhos, fechando em alta de 1,76%, e o dólar caiu para 4,10 reais. Entre as possibilidades levantadas pelo mercado é que o ataque a Bolsonaro amplie a aversão dos eleitores a candidaturas de esquerda.

Após passar por cirurgia na noite de quinta, Jair Bolsonaro, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). O candidato foi transportado em um avião, que pousou em São Paulo às 9h45 da manhã. Do Aeroporto de Congonhas, ele foi transportado em um helicóptero até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado e de lá seguiu para o hospital, onde chegou por volta das 11 horas. A equipe médica que o acompanhou em Juiz de Fora afirmou que a expectativa é de que Bolsonaro tenha alta hospitalar de sete a dez dias, mas que a situação terá de ser avaliada diariamente.