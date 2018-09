Em sua conta no Twitter, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL) acaba de afirmar que seu pai, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), passou a noite bem e será transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira 7.

Meu pai passou a noite bem, seu quadro está estabilizado e será transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein agora. — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) September 7, 2018

Na noite de ontem, uma junta médica avaliou que o parlamentar ainda não tinha condições de ser transferido por falta de “estabilidade hemodinâmica” mas que a situação seria reavaliada às 8h da manhã. Bolsonaro passou por uma cirurgia de cerca de quatro horas nesta quinta-feira, 6, depois de ser esfaqueado em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O esfaqueador, Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi preso em flagrante.

Em coletiva de imprensa, o cirurgião Luiz Henrique Borsato, que conduziu a operação, classificou o estado de saúde do presidenciável como “grave, mas estável”. Bolsonaro foi atendido na Santa Casa de Juiz de Fora, mas está consciente e já recebeu familiares e assessores. Os médicos avaliam que ele deve ficar ao menos um período de sete a dez dias hospitalizado.

Segundo Borsato, as lesões mais graves, que representavam risco à vida de Jair Bolsonaro, foram “identificadas e tratadas” durante a cirurgia, “mas é claro que complicações da cirurgia podem acontecer, uma delas a infecção intra-abdominal”. O médico disse que o período dos próximos dois dias é crucial para a recuperação.

O cirurgião apontou que a facada desferida por Adelio Bispo de Oliveira causou uma “volumosa hemorragia interna”, deixou três perfurações no intestino delgado do presidenciável, que foram suturadas, e uma “lesão grave” no cólon transverso, uma porção do intestino grosso. Neste caso, não houve pontos, mas um procedimento conhecido como colostomia, que consiste na exteriorização de parte do intestino em uma bolsa.

De acordo com o cirurgião, Jair Bolsonaro deve ficar cerca de dois meses com a bolsa da colostomia (uma bolsa para com uma saída do intestino para armazenar fezes) e, então, será operado novamente para reverter o procedimento.

Vídeo

Em vídeo gravado de dentro do hospital pelo senador Magno Malta (PR-ES), Bolsonaro afirmou nunca ter feito “mal a ninguém”, mas que estava consciente de que “corria riscos”. Bolsonaro agradeceu a Deus e à equipe médica pelo trabalho. O candidato estava acompanhado também de dois dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Segundo Bolsonaro, a sua primeira sensação foi a de uma bolada em um jogo de futebol. “A dor é insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo”, afirmou no vídeo.

A fala de Bolsonaro

“Eu quero agradecer a Deus por esse momento, somos imortais. Agradecer os médicos e os enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Quem já levou bolada no futebol sabe que a dor é insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada. Foi Deus que detectou e evitou que o mal maior acontecesse. Meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil, que tenha colocado as pessoas certas nesse dia, às vésperas do nosso 7 de setembro. Infelizmente, não vou poder comparecer amanhã, na Presidente Vargas, no desfile do 7 de setembro, mas estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Magno. Você é um outro irmão e não é de agora. Todos nós temos uma missão aqui na terra. Essa missão será cumprida, Magno. Por eu, por você ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim e vamos levá-la. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos, mas às vezes duvida: será que o ser humano é tão mal assim? Eu nunca fiz mal a ninguém e o que acontece na minha vida, desde que eu nasci em uma chuva de pedra e, aos quinze anos, no Vale do Ribeira, e enxergar pessoas maravilhosas como vocês que estão nos assistindo e meus filhos, que estão aqui e são da família. Tem Deus e depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais, é importantíssimo nesse momento porque é o que pensamos em todo lugar. Agradeço aos meus filhos que estão aqui e minha esposa que está chegando.”