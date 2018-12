Bolsonaro anuncia mudança no Ministério dos Direitos Humanos: o nome

O presidente eleito Jair Bolsonaro revelou nesta sexta-feira, 30, em visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, uma mudança que pretende fazer no Ministério dos Direitos Humanos: trocar seu nome para Ministério da Família.

“Isso está em fase final de discussão, houve um clamor por parte de alguns parlamentares neste sentido (para que o ministério fosse mantido). Nós temos uma política de direitos humanos de verdade, não essa que está aí, em que o primeiro a ser atendido é o algoz e não a vítima. E esse Ministério terá o nome de Família, que é tão cara e importante a todos nós”, revelou Bolsonaro em entrevista à TV Aparecida.

Há três dias, em Brasília, Bolsonaro disse que que “vai ter um ministério que vai envolver tudo isso aí, mulher, igualdade racial…” Até o momento, foram anunciados os nomes de 20 ministros do novo governo.

O futuro presidente do Brasil disse ainda que o próximo ministro do Meio Ambiente não está definido. “Tenho vários nomes, bons nomes, mas deve ser o último a ser anunciado. Precisamos que o meio ambiente realmente atenda às necessidades do ser humano e que não esteja à sua frente gente que trate de forma xiita essa questão tão importante.”