Bolsonaro anuncia advogado-geral da União de seu governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na manhã desta quarta-feira André Luiz de Almeida Mendonça como futuro advogado-geral da União em seu governo.

Funcionário de carreira do órgão que irá comandar a partir de 2019, Mendonça é atualmente assessor especial do ministro Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União — que também será mantido no governo.

Mendonça foi diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade Administrativa da Procuradoria-Geral da União em 2008 e trabalhou em uma força-tarefa no combate à corrupção e à improbidade administrativa.

Em 2011 ele recebeu o prêmio Innovare pela idealização de um grupo de de combate à corrupção no âmbito da AGU.

Formado na Faculdade de Direito de Bauru em 1993, fez um curso sobre Corrupção e Estado de Direito na Universidade de Salamanca, em 2013.

Na Advocacia-Geral da União, além de diretor do DPP, teve os cargos de Corregedor-Geral, adjunto do Procurador-Geral, coordenador de medidas disciplinares da AGU, vice-diretor da escola da AGU e Procurador-Seccional da União em Londrina.

“É um técnico bem preparado e ponderado. Já possui um bom histórico na instituição, com uma boa experiência profissional. Acredito que está apto a lidar com os difíceis desafios que tem pela frente”, afirmou Luis Inácio Adams, que comandou a AGU durante o governo de Dilma Rousseff.