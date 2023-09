Bolsonarista cita atentados ao PT para sugerir “Dia da Facada Nunca Mais”

Um dos mais conhecidos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), apresentou um projeto de lei que propõe a criação do “Dia da Facada Nunca Mais”. A proposta foi feita na mesma semana em que Bolsonaro rememorou o aniversário de cinco anos do atentado que sofreu no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), durante uma agenda de campanha.

A ideia, segundo o projeto de Lopes, é instituir o dia 6 de setembro como marco para realizar campanhas, palestras, debates, oficinas e eventos voltados à conscientização sobre a importância da integridade dos políticos e ao combate da violência política. O deputado bolsonarista cita como outros exemplos de atentados políticos o assassinato de Toninho do PT (morto em 2001) e do ex-prefeito Celso Daniel (sequestrado e assassinado em 2002).

“A história política recente brasileira tem sido marcada por lamentáveis episódios de violência direcionada àqueles que representam parte significativa da vontade popular”, justifica Hélio Lopes. “A instituição do ‘Dia Nacional de Combate aos Atentados à Vida de Políticos’, nomeado de ‘Facada Nunca Mais’, visa ao fomento de uma cultura de respeito, tolerância e paz na política brasileira e consequentemente na própria sociedade”, concluiu.