Pesquisas de boca de urna do Ibope divulgadas neste domingo indicam que o PT corre o risco de ficar fora do Senado pelos três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, o ex-senador e atual vereador Eduardo Suplicy, que vinha liderando as pesquisas divulgadas até a véspera da eleição, está em terceiro lugar com 15% dos votos declarados segundo o levantamento.

O petista está empatado dentro da margem de erro com a deputada federal Mara Gabrilli (PSDB), que tem 17%. Quem lidera no estado, segundo a boca de urna do Ibope, é Major Olímpio, candidato do PSL, que tem 24%.

A situação também é desfavorável ao PT em Minas Gerais, onde a ex-presidente Dilma Rousseff também liderava os levantamentos anteriores à eleição.

Porém, na pesquisa de boca de urna deste domingo, a petista está apenas em quarto lugar, com (15%) na disputa pelas duas vagas. Ela está atrás de de Rodrigo Pacheco (DEM) e Dinis Pinheiro (Solidariedade), empatados com 18%, e de Carlos Viana (PHS), líder com 21%.

A margem de erro dos levantamentos é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

No Rio de Janeiro, o senador petista Lindbergh Farias não deve ter o seu mandato renovado. Ele está em quarto lugar na boca de urna (12%) — a pesquisa anterior à eleição também indicava sua derrota, mas ele tinha uma margem de votos maior (21%).

O resultado da boca de no RJ mostra que devem ser eleitos Flávio Bolsonaro (PSL), com 38% dos votos declarados, e Cesar Maia (DEM), com 18%. Os dois também lideravam a disputa nos levantamentos prévios à eleição.