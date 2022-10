Após Tarcísio faltar a debate, VEJA sabatina Fernando Haddad; assista

Atualizado em 14 out 2022, 22h26 - Publicado em 14 out 2022, 22h00

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, é sabatinado nesta sexta-feira, 14, pelo pool de veículos integrado por VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

O encontro desta sexta-feira aconteceria no formato de debate — da mesma forma que ocorreu com os candidatos ao governo no primeiro turno, em 17 de setembro –, mas o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, desistiu de participar. Inicialmente, ele havia concordado em debater com Haddad, mas declinou do convite ao longo desta semana.

Seguindo a regra aprovada pelas campanhas, Haddad será entrevistado por jornalistas de veículos do pool, com mediação de Carlos Nascimento. A entrevista vai ser realizada no estúdio do SBT no mesmo horário previsto originalmente para o debate.

As últimas pesquisas de intenção de voto apontam uma ampla vantagem entre o ex-ministro da Infraestrutura e o ex-prefeito de São Paulo.

De acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta, Tarcísio tem 49,9% dos votos totais, contra 39,2% de Haddad. Considerando apenas os votos válidos — o que exclui os brancos e nulos –, o candidato do Republicanos tem 56% dos votos, contra 44% do petista. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

