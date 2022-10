Tarcísio desiste do debate em pool de VEJA e Haddad será entrevistado

Atualizado em 13 out 2022, 15h54 - Publicado em 13 out 2022, 15h36

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desistiu de participar do debate que seria organizado nesta sexta-feira, 14, pelo pool de veículos integrado por VEJA, SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. O ex-ministro já havia concordado em debater com o candidato do PT, Fernando Haddad. Mas informou posteriormente que declinaria do convite.

Seguindo a regra aprovada por ambas as campanhas, Haddad será entrevistado por jornalistas de veículos do pool, com mediação de Carlos Nascimento. A entrevista será realizada no estúdio do SBT no mesmo horário previsto originalmente para o debate, às 22h30, e terá duração de uma hora. A transmissão simultânea será feita em Veja.com.

Debate presidencial

O pool aguarda a resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre sua presença no debate com o presidente Jair Bolsonaro, marcado para dia 21, às 21h30. Bolsonaro já confirmou presença. O evento também será mediado por Carlos Nascimento e prevê perguntas dos jornalistas e confronto direto entre Lula e Bolsonaro. Caso um deles não compareça, o candidato presente também será entrevistado pelos jornalistas do pool.