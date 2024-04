Após crítica de Lira, Lula diz que ‘só por teimosia, Padilha vai ficar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 12, que “só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério”, em referência ao chefa da pasta das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após crítica do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Nesta quinta-feira, 11, Lira chamou Padilha de “desafeto pessoal” e “incompetente”, escancarando a relação tensa que ele já mantinha com o ministro de Lula nos bastidores.

“O Padilha está no cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros seis meses”, afirmou Lula durante inauguração de sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em São Paulo. “E depois começa a ser um cargo muito difícil. (…) Então, o que acontece é que chega um momento que começa a cobrar.”

“E o Padilha está na fase da cobrança”, seguiu o presidente. “Mas só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha.”

Continua após a publicidade

Reação de Padilha

Nesta sexta, Padilha afirmou que não iria “descer a esse nível” ao comentar as falas de Lira. “Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse ‘meu filho, se um não quer, dois não brigam’. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade. Eu vejo a relação do governo Executivo com o Congresso Nacional como uma dupla de sucesso que nós fizemos ano passado, queremos repetir esse sucesso. Não tenho qualquer tipo de rancor”, disse o ministro.

Em seguida, ele citou versos do rapper Emicida: “Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz, e a plateia só deseja ser feliz”.

Reação do PT

Mais cedo também nesta sexta, o Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual Padilha é filiado, prestou solidariedade ao ministro e disse que Lira “ofende a harmonia entre os Poderes da República”.