Apenas dois partidos políticos têm maioria feminina no Brasil

Pesquisa divulgada pelo Movimento Transparência Partidária (MTP) revela há apenas dois partidos com maioria de mulheres. No Partido da Mulher Brasileira (PMB), o percentual de filiadas não passa de 55%. No Partido Republicano Brasileiro (PRB), elas participam com 51%. A grande maioria dos partidos tem entre 40% e 46% de mulheres.

“Na lanterna, infelizmente, dois partidos recentes: a Rede, com 63% de homens, e o Partido Novo, com 86% de homens”, conta o cientista político Marcelo Issa, professor da Fundação Getulio Vargas. A quantidade de mulheres em cargos de direção partidária também é baixa: fica, nacionalmente, na casa dos 20%.

Com base nos diretórios executivos nacionais das 35 agremiações partidárias, nos últimos dez anos verificou-se que 75% dos dirigentes nacionais são os mesmos há, pelo menos, dez anos. Segundo o cientista político, este quadro dificulta a renovação e a mudança do cenário.

Entre os 190 países que informaram à organização global Inter-Parliamentary Union (IPR) o percentual de cadeiras nas câmaras de deputados ocupadas por mulheres em exercício em dezembro de 2017, o Brasil aparece com 10,5%, pior resultado entre os países sul-americanos, e na 152ª posição no ranking mundial.

Hoje, a Lei 9.504/1997 estabelece que cada partido ou coligação deve conter no mínimo 30% e, no máximo, 70% de suas vagas para candidatura de cada sexo. “No entanto, muitos partidos burlam essa regra, lançam candidaturas fantasmas, mulheres que recebem pouquíssimo ou nenhum voto, de modo que se coloca a discussão da cota dentro do parlamento”.

Issa lembra que existe atualmente discussão relativa à cota dentro do parlamento. Mas, na sua avaliação essa medida exige uma discussão sobre a equidade na distribuição dos recursos que os partidos destinam para as candidaturas, que acaba por privilegiar candidaturas masculinas.

O desequilíbrio se repete do lado das eleitoras que se filiam a partidos políticos. De acordo com a pesquisa, feita pela Pulso Público para o MTP, de cada dez eleitores filiados a partidos políticos somente quatro são do sexo feminino. A pesquisa revela, ainda, que o crescimento de eleitores filiados às siglas passou de 8,4% para 11,4% no período de 2009 a 2017, englobando homens e mulheres.

Nos últimos dez anos, a participação feminina se mantém em torno de 40%. “Está estagnada. Embora tenha um crescimento em termos absolutos, o crescimento relativo não corresponde. A expansão dos homens filiados ocorreu na mesma proporção”, destacou.

