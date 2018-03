8 de Março: voos e restaurantes pilotados apenas por mulheres

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março, algumas empresas resolveram homenagear as funcionárias criando operações pilotadas exclusivamente pelo público feminino. Esse é o caso da Gol Linhas Aéreas e McDonald’s.

O McDonald’s terá 20 restaurantes operados 100% por mulheres. Em São Paulo, as unidades que fazem parte da comemoração são o restaurante-conceito da avenida Henrique Schaumann, da Água Branca, do Shopping Vila Olímpia e da Vila Matilde.

Segundo o McDonald’s, as mulheres ocupam 56% dos cargos de liderança da rede. “O dia da mulher é algo muito além da data, é uma luta diária para conquistar todos os objetivos e um espaço de destaque no mercado de trabalho”, afirma em nota Marcelo Nóbrega, diretor de recursos humanos da Divisão Brasil da Arcos Dourados.

Mesmo obtendo a maioria dos diplomas de curso superior no Brasil, a população feminina ainda ganha menos, ocupa menos cargos de chefia e passa mais tempo cuidando de pessoas ou de afazeres domésticos do que os homens. Esse é o quadro mostrado pelo estudo “Estatísticas de Gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na véspera do Dia Internacional da Mulher.

Entre a população com 25 anos ou mais, 16,9% das mulheres possuíam curso superior completo em 2016, contra 13,5% dos homens. Entretanto, mais qualificação não reflete em melhor posição no mercado de trabalho: o rendimento habitual médio mensal era de 1.764 reais para as mulheres e 2.306 reais para os profissionais do sexo masculino naquele ano. Elas também estão em desvantagem na tomada de decisões no trabalho: ocupavam apenas 37,8% das posições gerenciais.

Na Gol, as comemorações começaram no dia 5 e se estendem até o dia 11. Neste período, 14 voos serão operados com tripulação 100% feminina – da cadeira de comando ao atendimento de bordo. Fazem parte desta estratégia voos que tem como origem e destinos as cidades de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Maringá, Vitória, Ilhéus, Juazeiro do Norte e Caxias do Sul.

Segundo a companhia, o objetivo da ação é promover uma reflexão sobre a representatividade das mulheres e equidade de gêneros na aviação.

“Acredito que o caminho está aberto para que as mulheres mostrem todo seu potencial na aviação brasileira. Hoje em dia não há mais espaço para discursos que nos restrinjam a papeis inferiores “, afirma a comandante Gabriela Duarte, que estará bordo do voo especial neste dia 8 de março.