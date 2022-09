AO VIVO: Debate VEJA reúne candidatos ao governo do Rio

Os principais candidatos ao governo do Rio de Janeiro apresentam no debate VEJA as suas propostas para o estado. O encontro conta com as presenças do atual governador, Claudio Castro (PL), do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) e do deputado federal Paulo Ganime (Novo).

Além de VEJA, participam da iniciativa o SBT, o Portal Terra e a Rádio Nova Brasil FM.

Castro lidera a disputa pelo palácio Guanabara, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, tem 31% das intenções de voto, contra 27% de Freixo e 8% de Neves. Ganime aparece com apenas 1%.

Em entrevistas e postagens nas redes sociais, Castro vem sendo criticado pelos opositores por ter feito contratações de funcionários por meio da Fundação Ceperj, sem dar a devida transparência para os atos administrativos, o que motivou uma investigação do Ministério Público. Outro fato que pesa contra o candidato do PL é a prisão do ex-secretário da Polícia Civil Allan Turnowski, acusado de associação com o jogo do bicho.

Já Freixo é cobrado pela mudança recente de opinião em relação à legalização das drogas. Egresso do PSOL, partido que defende a medida como forma de se colocar um fim da guerra particular entre polícia e crime organizado nas comunidades cariocas, o deputado anunciou recentemente que repensou a medida após conversar com mulheres que moram nas áreas ocupadas pelo crime organizado.

Tentando consolidar-se como terceira via, Rodrigo Neves não tem poupado críticas aos dois adversários. O candidato, que conta com o apoio do prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), tenta explorar a resistência que setores mais conservadores têm ao nome de Freixo e circula a versão de que é o único capaz de vencer Castro no segundo turno. Contra Castro, explora as denúncias de corrupção, embora ele próprio tenha sido preso pelo braço fluminense da Operação Lava Jato, acusado de favorecer empresas de transporte público na prefeitura de Niterói.

Representante da direita liberal, Paulo Ganime tem como principal desafio crescer nas pesquisas e tenta disputar o eleitor desse espectro ideológico com o atual governador, que tem recebido apoio das camadas mais conservadoras da sociedade por ser o representante de Jair Bolsonaro, no berço político do presidente da República.

