Debate VEJA reúne cinco candidatos ao governo de SP; acompanhe

Os cinco principais candidatos ao governo de São Paulo debatem neste sábado à noite as suas propostas para administrar o estado que concentra mais de um quarto da atividade econômica do Brasil e tem o maior colégio eleitoral do país, com quase 35 milhões de eleitores (22% de todo o eleitorado nacional).

Participarão do debate, que será realizado nos estúdios do SBT, o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), o deputado federal Vinicius Poit (Novo) e o ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar (PDT).

O debate acontece a menos de duas semanas da votação e em um momento de acirramento na disputa por uma vaga no segundo turno. Segundo o último Datafolha, Tarcísio, com 22%, e Garcia, com 19%, disputam para saber quem enfrenta Haddad, que tem 36%, em uma quase certa segunda rodada eleitoral em São Paulo. De acordo com a mesma pesquisa, Poit e Cezar têm 1% cada um.

O debate de hoje terá quatro blocos intercalados com perguntas entre os candidatos e questionamentos de jornalistas das empresas que formam o pool para a realização do evento: SBT, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado e VEJA.

Rio de Janeiro

Também haverá neste sábado, no mesmo horário, o debate VEJA com quatro candidatos ao governo do Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB), Rodrigo Neves (PDT) e Paulo Ganime (Novo).

Veja abaixo o debate VEJA do Rio de Janeiro.