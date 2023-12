AO VIVO: CCJ do Senado sabatina Flávio Dino e Paulo Gonet

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta quarta-feira, 13, Flávio Dino e Paulo Gonet. O atual ministro da Justiça foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF e o subprocurador, para o comando da PGR. A sabatina dos dois será realizada de forma conjunta, em um formato inédito. Os nomeados precisam de, no mínimo, 41 dos 81 votos possíveis no plenário para terem sua nomeação aprovada.

O que foi dito pelos indicados?

No início da sessão, o comando da CCJ rejeitou o pedido da oposição para separar as duas sabatinas. Em sua fala inicial, Flávio Dino lembrou de outros ex-parlamentares e ex-governadores que foram indicados à Corte no passado e afirmou que “não é estranha a presença de políticos nas Supremas Cortes”. Apesar disso, o ministro da Justiça afirmou que estava lá para demonstrar seu saber jurídico. “Não estou aqui para debater política.”

Paulo Gonet, por sua vez, afirmou que o Ministério Público tem como vocação defender a “ordem jurídica democrática”. O indicado à PGR destacou ainda sua parceria com Gilmar Mendes na coordenação de um curso de Direito Constitucional.