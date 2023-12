Em sabatina, Paulo Gonet destaca parceria acadêmica com Gilmar Mendes

O indicado por Lula para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet discursou por cerca de 10 minutos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde será sabatinado nesta quarta-feira antes de passar pelo escrutínio dos demais senadores.

Em sua apresentação, Gonet destacou sua parceria com o ministro Gilmar Mendes, do STF, na coordenação de um curso de Direito Constitucional.

“A preocupação com uma análise técnica dos direitos fundamentais, compartilhada com outros acadêmicos também ensejou em um curso de Direito Constitucional, hoje em coautoria com o ministro Gilmar Mendes, que já vai para sua décima nona edição anual”, disse Gonet aos parlamentares.

O curso é ministrado na IDP, faculdade de Gilmar Mendes fundada pelo ministro em 1998 e que Gonet era sócio. Em 2017, o BuzzFeed mostrou que o filho de Gilmar, Francisco Mendes, comprou a parte do indicado à PGR (43,4%) por 12 milhões de reais no mesmo dia em que a instituição de ensino recebeu um empréstimo de 26 milhões de reais do Bradesco a uma taxa de juros menor do que 99% dos demais créditos aprovados no mesmo período, segundo dados do Banco Central demonstrados na reportagem.

Além da colaboração acadêmica com Gilmar Mendes — um dos principais avalizadores de Lula da indicação de Gonet à PGR –, o sabatinado também mencionou o fato de ter passado em primeiro lugar em concursos do Ministério Público Federal, órgão que integra há 36 anos. Ele ainda lembrou que foi assessor do ex-ministro do Supremo, Francisco Rezek, por quatro anos e meio.

