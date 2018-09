Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência da República, foi atingido por uma faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O corte, segundo dois dos filhos do presidenciável, é “superficial”. Bolsonaro passa bem, mas foi atingido no fígado e está sendo operado. O suspeito do ataque foi preso e está sendo custodiado em uma delegacia da Polícia Federal na cidade mineira.