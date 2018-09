O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado na tarde desta quinta-feira 6. Bolsonaro participava de um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) quando um homem, que estava em seu entorno, estoca uma faca no candidato.

Bolsonaro foi levado para um hospital da cidade, onde foi constatado que o ferimento é superficial e que ele passa bem. “Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!”, escreveu Flávio, que é filho do presidenciável candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Candidato à reeleição como deputado federal por São Paulo, Eduardo, também filho do parlamentar, disse que “há muita notícia desencontrada”, mas afirmou que chegou até ele que seu pai “está fora de risco de morte”. “As informações que tenho são preliminares e neste tipo de situação sempre há muita notícia desencontrada. Mas chegou a mim que Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG, mas está fora de risco de morte. Peço que orem por ele e sabendo de algo mais publico aqui”, escreveu.

A Polícia Militar de Minas Gerais confirmou que um homem foi preso suspeito de ser o autor da facada em Bolsonaro. Vídeos registram o momento do fato. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e no WhatsApp e mostram o saque de uma faca e o estoque no candidato Jair Bolsonaro.

Em nota, a Polícia Federal “informa que o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público na cidade de Juiz de Fora/MG. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.”

Neste, também compartilhado pelo “Direita Juiz de Fora”, grupo de apoio ao candidato na cidade mineira, o momento em que o candidato é carregado pela multidão.

Aqui, em um outro ângulo, é possível ver de frente o momento em que a faca é estocada no candidato, em um movimento rápido.