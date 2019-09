AO VIVO: Acompanhe sessão do STF que pode anular decisões da Lava Jato

O plenário Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta quarta-feira 25 um pedido de habeas corpus que pode afetar diversas condenações da Lava Jato, entre elas a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros votarão se suspendem ou não mais uma condenação da operação, após decisão de agosto que anulou a sentença de Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, porque o ex-executivo teve de apresentar as suas alegações finais no mesmo prazo que os delatores, também réus. No caso a ser analisado nesta quarta, o ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida, condenado na Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, alegou que houve cerceamento de defesa nos mesmos fundamentos que levaram à anulação da condenação de Bendine.

Acompanhe a sessão de julgamento:

16:19 – Efeito cascata

No início de seu voto, Fachin destacou que, embora a Corte esteja analisando um caso concreto, o do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, a decisão do STF deve impactar em outras sentenças cujos processos tenham se utilizado de acordos de delação premiada.

16:09 – Fachin inicia seu voto

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, inicia seu voto. Ele destaca que, “pelo menos em um primeiro plano”, a ordem de apresentação das alegações finais não configura ilegalidade que fundamente a concessão de um habeas corpus.

15:38 – Sem tumulto

O advogado Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma, que defende o ex-gerente da Petrobras, argumentou que a anulação da sentença não provocará tumulto processual, já que o recurso contra a condenação ainda não foi julgado.

15:06 – Leitura do relatório

O ministro Edson Fachin, relator do recurso de Márcio de Almeida começa a ler o histórico do processo. Segundo ele, a questão de fundo é o caráter “comum ou sucessivo” do prazo de alegações finais entre as defesas de acusados que firmaram acordo de colaboração premiada e as defesas de quem não fez delação.

15:00 – Chuva de recursos

Em Curitiba, 158 condenações envolveram réus colaboradores e podem, em teoria, ser contestadas com base na decisão que favoreceu Bendine. Leia mais.

14:53 – Lula pede que STF anule sentenças e processo contra ele

Em 28 de agosto, defesa do ex-presidente apresentou pedido baseado na decisão que beneficiou Aldemir Bendine. Leia mais.

14:40 – Entendimento foi usado por juiz que absolveu Lula

Em 2017, juiz Ricardo Leite determinou em processo que delatores apresentassem alegações finais antes dos demais réus, entre os quais o ex-presidente. Leia mais.