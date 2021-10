Alessandro Vieira pede ao STF para investigar rachadinha de Alcolumbre

Atualizado em 30 out 2021, 14h46 - Publicado em 30 out 2021, 13h06

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime pedindo a apuração da existência de um esquema de rachadinha no gabinete do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A iniciativa tem como base reportagem de VEJA publicada na edição desta semana, na qual seis ex-assessoras de Alcolumbre revelaram terem sido contratadas no gabinete do senador na condição de devolverem os salários, de até 15 mil reais, e não trabalharem. Elas ficavam mensalmente com valores que variavam de 800 reais a 1.350 reais. O esquema envolveu cerca de 2 milhões de reais.

“Não se pretende – repise-se – atribuir sumariamente culpa ao senador Davi Alcolumbre, mas apenas levar ao conhecimento desta Corte fatos que, se vierem a ser reputados verdadeiros, merecem a devida e ulterior responsabilização”, diz Alessandro Vieira na notícia-crime apresentada ao Supremo.

Vieira pede que o STF distribua a notícia-crime a um dos ministros e que este envie a peça ao Ministério Público Federal para a realização de diligências e para depoimento das seis funcionárias que narraram a falcatrua em entrevistas a VEJA.

“O senador em questão é titular de mandato eletivo majoritário, ex-presidente do Senado Federal e ocupa atualmente a presidência da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) do Senado Federal. É despiciendo dizer que não pode alegar desconhecimento do que se passa em seu próprio gabinete – ainda mais considerando-se, segundo o conteúdo veiculado, que as funcionárias ‘fantasmas’ nunca compareceram naquele recinto”, diz Alessandro Vieira na notícia-crime.

Vieira é o único senador que tomou iniciativa de apurar responsabilidades envolvendo o esquema de rachadinha no gabinete de Davi Alcolumbre. Nem senadores de oposição vieram a público para cobrar explicações do colega do Amapá.