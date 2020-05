Alçado pelo pai a ‘pegador’, filho 04 minimiza Covid: ‘Peguei, passou’

O único filho homem do presidente Jair Bolsonaro sem cargo político, o 04 Jair Renan está cada vez mais seguindo os passos da família e dando o que falar na internet. Alçado pelo pai ao status de “pegador do condomínio” no pronunciamento em que Bolsonaro se defendia das acusações do ex-ministro Sergio Moro, Renan resolveu fazer piada num bate-papo online com a pandemia de coronavírus, que já matou mais de 6.000 pessoas no país.

“Que pandemia, malandro? Isso aí é história da mídia para trancar você em casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma gripezinha, irmão, tomar no c.. Peguei, passou”, disse ele, dando a entender que já foi infectado pela Covid-19. Em março, o seu pai e os irmãos fizeram exames para saber se pegaram a doença (segundo eles, o resultado foi negativo). A “zoeira” noturna do 04 continuou no vídeo. Em um outro momento, ele faz referência a uma frase do cantor Leonardo: “Prefiro morrer tossindo do que morrer transando. Não, prefiro morrer transando do que tossindo”, corrigiu, rindo. “Foi mal, foi mal, está tarde já”.

Com 22 anos, Jair Renan tem se preparado para entrar para a política, assim como os irmãos. Assumiu um cargo de comissão no partido Aliança pelo Brasil e tem acompanhado o pai em alguns eventos com autoridades, como o desfile de 7 de Setembro e um encontro do Mercosul em junho do ano passado. Não é de hoje que o pai tenta convencê-lo a entrar na política – Carlos Bolsonaro, por exemplo, foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 17 anos. No seu Instagram, Renan replica posts do pai e publica imagens em que aparece fazendo o célebre gesto da arminha, marca registrada do clã Bolsonaro. Há também cenas em que mostra um armário com o número 38 (em referência ao revólver calibre 38) e surge andando a cavalo num ato pró-Bolsonaro em Resende (RJ), entre outras fotos de academia acompanhado do personal trainer.

No último dia 22, o 04 tuitou: “Depois do condomínio, eu quero Brasília toda”. Além das piadas, as publicações de política também são uma constante: replicou o vídeo do irmão Carlos que mostra atiradores disparando em fila gritando o nome do pai e postou um meme do presidente como Goku do Dragonball Z golpeando Rodrigo Maia como Majin Boo. Fã de jogos online, o 04 mostra cada vez mais o gosto pelo jogo político.