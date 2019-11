Mais barulho na família Bolsonaro: vem aí o Zero Quatro

Se três filhos de Jair Bolsonaro na política já fazem muito barulho, agora vem aí o Zero Quatro. Jair Renan Bolsonaro, de 21 anos, foi eleito para a direção nacional do Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente — será membro com direito a voto. Bolsokid, como se apresenta, hoje estuda análise de sistemas em Brasília, joga videogame, especialmente o League of Legends, frequenta festas badaladas e alimenta suas redes sociais, embora não com a mesma voracidade dos irmãos mais velhos. No Instagram, em que tem 169 000 seguidores, fez só 38 publicações, entre fotos com familiares e celebridades como Neymar e os cantores Gusttavo Lima e Kevinho. Raramente fala de política. No Twitter, reproduz posts dos irmãos e do pai. No Facebook, pediu votos para a mãe, Ana Cristina Siqueira Valle, candidata a deputada federal pelo Podemos no Rio em 2018 — ela não se elegeu. Renan é o único filho de Bolsonaro com Ana Cristina — Flávio, Carlos e Eduardo são frutos do relacionamento do capitão com Rogéria Nantes Nunes Braga, enquanto Laura, a caçula, de 9 anos, é filha da primeira-­dama Michelle. Com o pai, Renan compareceu a alguns eventos, como a reu­nião do Mercosul na Argentina, em julho, quando foi apresentado como “embaixador mirim”. Em março, em meio às investigações do assassinato de Marielle Franco, o delegado Giniton Lages informou que Renan namorara a filha do ex-PM Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora e que mora no condomínio da família. Cobrado pelo pai, Renan respondeu: “Namorei o condomínio inteiro, não me lembro bem dela”.

Publicado em VEJA de 4 de dezembro de 2019, edição nº 2663