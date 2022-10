A ira de Valdemar da Costa Neto contra Ciro Gomes

Atualizado em 13 out 2022, 19h21 - Publicado em 13 out 2022, 17h17

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entrou com três processos, no mesmo dia, contra o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Em todos ele se diz ofendido por ter sido acusado de roubar no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e de ter sido preso no processo do Mensalão. As falas ocorreram em diversos programas de televisão durante o primeiro turno das eleições.

“O que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o Dnit para roubar, foi preso e condenado, no Mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao Dnit. Estou pedindo a você, me dê uma oportunidade de mudar isso”, afirmou Ciro no debate VEJA, promovido em pool com outros veículos, no SBT, em 24 de setembro.

Para Valdemar, as ofensas de Ciro Gomes representam sério dano moral a sua imagem. “A referência do querelado (Ciro) à condenação do querelante (Valdemar) no caso do mensalão não possui qualquer relação ao alegado ‘roubo ao DNIT'”, de modo que a imputação feita pelo querelante é, de todo, mentirosa e caluniosa”.

Para cada um dos três casos, a defesa do presidente do PL pede uma indenização de 100.000 reais, a título de danos morais, além de uma condenação criminal por calúnia e difamação.

