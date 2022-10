A grande prova de que Simone Tebet entrou de cabeça na campanha de Lula

Depois de ficar em terceiro lugar na disputa pela Presidência da República – e, de forma corajosa, dar seu apoio a Lula -, Simone Tebet tem sido importantíssima na campanha do petista para falar com eleitores que, geralmente, não têm tanta afinidade com o ex-presidente ou com o PT.

Em evento realizado nesta segunda, 17, para seu eleitorado em São Paulo, Tebet foi contundente ao falar com empresários do agro, sentou-se ao lado de Marina Silva e Armínio Fraga e enfatizou que um eventual governo Lula vai respeitar a responsabilidade fiscal.

Ao tratar do agronegócio, setor que tem sido fiel ao presidente Jair Bolsonaro, Tebet admitiu que houve equívocos em gestões anteriores. “Basta olhar o passado e ver como o agronegócio evoluiu e se projetou no mundo no governo do PT. Óbvio que houve equívocos, que não serão repetidos”, garantiu.

Aos eleitores que temem que Lula acabe com o teto de gastos, a senadora questionou: “quem acabou com o teto de gastos, com âncora fiscal? Que âncora fiscal existe no governo Bolsonaro?”.

A presença de Marina Silva e de Armínio Fraga no evento também são simbólicos para o momento e representam a união histórica que está acontecendo ao redor da candidatura de Lula.

Representantes da centro-direita até a esquerda decidiram fincar o pé explicitamente ao lado do ex-presidente. Marina, eleita deputada federal, deu seu apoio ao petista e também tem buscado votos no segundo turno. Armínio Fraga admitiu que nunca votou no PT, mas já explicou que vai votar em Lula “por questões institucionais e ligadas à defesa da democracia”.

Simone Tebet entrou de cabeça na campanha de Lula, disposta a transformar os quase 5 milhões de votos que teve no dia 4 de outubro em votos para o petista voltar ao poder. Prova disso é a sua participação na propaganda eleitoral do petista, divulgada nesta segunda, 17, pelo PT.

No vídeo, a senadora diz que “o Brasil não aguenta mais Bolsonaro” e encerra afirmando que “apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país”.

Dia após dia, Simone Tebet vai se transformando no grande ativo da campanha de Lula. Com postura moderada e fazendo acenos ao centro, a senadora tem mostrado que é uma peça chave para definir o resultado dessa eleição.