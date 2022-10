Tebet estreia na propaganda de Lula: ’O Brasil não aguenta mais Bolsonaro’

Atualizado em 17 out 2022, 19h20 - Publicado em 17 out 2022, 19h19

O PT divulgou na tarde desta segunda-feira, 17, a primeira gravação feita pela ex-presidenciável Simone Tebet (MDB) para o horário eleitoral do partido. Com críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, a senadora assimilou que, “apesar das diferenças”, está junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Terceira colocada na disputa eleitoral deste ano, Tebet declarou apoio à candidatura de Lula há duas semanas, logo após o primeiro turno, mas até agora o horário eleitoral havia trazido apenas reproduções de entrevistas dadas por ela, não uma gravação específica para o programa político na TV. “Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com pandemia, descaso com o meio ambiente e um desastre na economia (…). O Brasil não aguenta mais Bolsonaro”, diz a ex-presidenciável. Ela encerra a gravação afirmando que, mesmo com diferenças com Lula, há algo “muito maior” que os une. “A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil”, conclui.

Tebet, que na noite desta segunda-feira, 17, se reúne com empresários para tentar atrair votos ao petista, tem feito um apoio “crítico” à candidatura do ex-presidente. Inicialmente, atacou a defesa ferrenha de Lula pelo voto útil na reta final do primeiro turno e, mais recentemente, se posicionou contra o uso de vermelho pela campanha — o que, segundo ela, afugenta eleitores mais conservadores.